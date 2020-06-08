Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara "Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri" verilmeye başlanırken, belgenin logosu ve tasarımı da belli oldu.
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sanayicilere rehber olan "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu", firmalara salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı.
Kılavuza göre denetimi tamamlanan firmalara güvenli üretim yaptığını gösteren "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilmeye başlandı. Güvenli üretimde ilk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki sanayi tesislerine gitti.
Güvenli üretim belgesinin tasarımı ve logosu da belli oldu ve patenti için girişim başlatıldı.
Logo onaylandıktan sonra kılavuza eklendi. Güvenli üretim belgesini alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek.
Ürünlerin güvenilir, hijyenik ve standartlara uygun olduğunu gösteren logonun tasarımında, TSE amblemi ve altında "Covid-19" ibaresi ile içinde "tik (onay) işareti"nin bulunduğu yeşil halka üzerinde "Güvenli üretim" ifadesi yer alıyor.
"GÜVENLİ ÜRETİM YAPANLAR PİYASANIN HAKİMİ OLACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, ilk belgelere ve logoya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin salgınla mücadele sonrasına ve yeni normale odaklandığını belirten Şahin, "Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek, üstesinden gelebilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.
TSE olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüten TSE, salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı, sanayicimiz için hazırlamış olduğu 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu güvenli üretimi gösteren logoyla taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Logodan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak."
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