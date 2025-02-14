Beşiktaş - Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu! Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligde 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesine devam etmek istiyor. 29 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavililerde ise hedef son haftalardaki çıkışını sürdürmek ve 272 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS-BJK derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilen tüm detaylar...