19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve İsrail olmak üzere toplam 5 organizatör ülkenin katıldığı ve 6 ayaklı uluslararası bir off-road yarış serisi olan East European Tout Terrain Series'in 5'inci ayağı olan Baja Troia Turkey'de start verildi.
İki yıldır İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından uluslararası off-road serisinin Türkiye ayağı olarak düzenlenen ve Çanakkale'de koşulan yarış, 20 Ekim tarihinde sona erecek.
TOPLAM UZUNLUK 850 KİLOMETRE
Habertürk'e konuşan İSOFF yetkilileri, organizasyon ile Çanakkale'nin tarihi ve doğal hazinelerinin Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından keşfedilmesi açısından fayda sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.
Öte yandan, yarışa bu yıl, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, İsrail ve KKTC başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden gelen ekiplerin katıldığı belirtildi.
Toplam etap uzunluğunun 850 kilometre olarak belirlenen organizasyonda, söz konusu mesafenin 650 kilometresinin özel etap, 200 kilometresinin ise normal etaptan oluştuğu bilgisi verildi.
Organizasyona katılan araç sayısının 35 olduğu bildirilirken, 70 yarışmacının birinci olmak için ter döktüğü kaydedildi.
1993'TEN BERİ YARIŞ DÜZENLİYOR
İSOFF yetkilileri, yarışa katılım oranının geçen yıl ile benzer seviyede olduğunu belirterek, katılımcıların kendi imkanları ile Çanakkale'ye ulaşım sağladıklarını vurguladı.
Yetkililer, Baja Troia Turkey'in 2018 yılının Truva Yılı ilan edilmesi kapsamında Çanakkale'de düzenlendiğinin altını çizerek, yurtdışından gelen katılımcılara lojistik destek verilmesi halinde, yarışın Türkiye'nin diğer tarihi bölgelerinde de yapılabileceğini aktarıyor.
Gelecek yıl yine aynı tarihlerde gerçekleşmesi planlanan Baja Troia Turkey'de dereceye giren ekiplere para ödülü verilmezken, çeşitli kategorilerde kupa ödülü verildiği açıklanıyor.
Organizasyonu düzenleyen İSOFF, off-road kulübü olarak kurulduğu 1993 yılından bu yana ulusal 4x4 yarış, mahalli 4x4 yarışlar, Baja yarışları, Trophy’ler, Trial yarışları ,Rally Raid türü yarışlar, Challenge adı altında tasarlanan formula tarzı 4x4 yarışlar organize ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!