Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Trump’ın adaylığına Yüksek Mahkeme karar verecek

        Trump’ın adaylığına Yüksek Mahkeme karar verecek

        ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Colorado eyaletinde ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararına itiraz başvurusunu kabul edip, davaya bakacağını açıkladı. Bu davanın sonucu, Trump'ın 2024 başkanlık ön seçimlerinde aday olup olamayacağını belirleyecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın adaylığına Yüksek Mahkeme karar verecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TrumpGetty Images

        ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Colorado eyaletinde ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararına itiraz başvurusunu kabul edip, davaya bakacağını açıkladı. Bu davanın sonucu, Trump’ın 2024 başkanlık ön seçimlerinde aday olup olamayacağını belirleyecek.

        Yüksek Mahkeme davayı Şubat ayında gündemine alacak ve karar ulusal çapta uygulanacak.

        Farklı eyaletlerde Trump’ın oy pusulasından çıkarılması için davalar devam ediyor.

        Colorado Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınında kalkışma ve ayaklanma suçlarını işlediğini savunarak Trump'ı ön seçimlerden menetmişti.

        3'e karşı 4 oyla alınan karara gerekçe olarak ABD Anayasası'nın 14. maddesi gösterilmişti.

        Söz konusu maddenin 3. fıkrası, Anayasa üzerine yemin ederek görev almış herhangi bir eyalet yetkilisinin veya federal yetkilinin, “devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceğini” öngörüyor.

        14. Madde ilk kez Amerikan İç Savaşı sonrası onaylandı ve yenilen taraftaki bazı güney eyaletlerinin temsilcilerinin kamu görevlerine dönmesini engellemek için uygulandı.

        ABD'de ilk kez bir eyalette anayasanın bu maddesine atıfla, bir başkan adayının oy pusulasından çıkarılması kararı alındı ve Trump'ın "uygun bir aday olmadığı" kaydedildi.

        Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın itirazını görüşme kararı, 27 eyaletteki başsavcıların mahkemeden Colorado'nun kararını reddetmesi talebiyle başvuruda bulunmalarının ardından geldi.

        Başvuruda, Trump'ın oy pusulasından çıkarılmasının “ülke genelinde kaos yaratacağı" savunuluyor.

        Trump’ın avukatları da, "Colorado Yüksek Mahkemesi’nin kararı, Colorado'daki milyonlarca seçmeni Anayasa’ya aykırı olarak haklarından mahrum bırakacaktır ve muhtemelen ülke çapında on milyonlarca seçmeni haklarından mahrum bırakmak için bir örnek olarak kullanılacaktır" ifadeleriyle karara itiraz etti.

        Colorado’nun ardından Maine eyaletinde de aynı nedenle Trump’ın eyalette seçime girmesinin mümkün olmadığına karar verilmişti. Trump’ın avukatları bu karara da itiraz etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa