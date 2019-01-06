06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail'e düzenlediği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İHA'nın haberine göre Friedman, “Trump'ın İsrail ve Filistin arasındaki barış planı, birkaç ay sonraya ertelendi” dedi. Friedman, planın ertelenmesinin sebeplerini, İsrail’de yapılacak erken seçimlerin ve Filistin’in anlaşmayı reddetmesi olarak açıkladı. İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşecek olan Friedman, barış anlaşmasının İsrail genel seçimlerine bağlı olduğunun altını çizdi.
MADDELER TAMAMEN FİLİSTİN’İN ALEYHİNE
Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü anlaşmaya Suudi Arabistan, irleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır da destek veriyor. “Yüzyılın Anlaşması” planı, Filistin Devletini kurmak için Sina yarım adasındaki Mısır topraklarının bir bölümünün alınmasını ya da Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin çoğunun varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği biliniyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyon Filistinli mültecinin, geri dönüş hakkı konusu ise anlaşmada bulunmuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!