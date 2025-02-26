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        Haberler Dünya Trump yönetimi, düzensiz göçmenleri kayıt altına alacak bir sistem üzerinde çalışıyor | Dış Haberler

        Trump yönetimi, düzensiz göçmenleri kayıt altına alacak bir sistem üzerinde çalışıyor

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkede bulunan 14 yaş ve üzeri düzensiz göçmenlerin parmak izlerini alarak kayıt altında tutulmasını zorunlu kılan bir sistem üzerinde çalıştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:01
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        ABD, düzensiz göçmenleri kayıt altına alacak
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        ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan yeni sistem aracılığıyla ülkedeki düzensiz göçmenlerin parmak izi vererek ve adreslerini bildirerek kayıt altına alınacağı, gerekli bilgileri yetkililere sağlamayanların para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

        Açıklamada, 14 yaş ve üzeri bütün düzensiz göçmenleri kapsayan uygulamanın yasallığının Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nda geçen bir bölüme dayandırıldığı ifade edildi.

        ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi internet sitesinde paylaşılan bültende de yakında kayıt için form oluşturulacağı bilgisi paylaşıldı.

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        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Fox News'e verdiği demeçte, söz konusu göçmen kayıt planını, "Trump'ın Amerikan halkına verdiği sözleri hayata geçirmeye yardımcı bir araç" olarak tanımladı.

        Trump yönetiminin göçmen politikaları

        Başkan Trump, yemin töreninin hemen ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan anayasanın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

        Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu.

        Trump ayrıca, düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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