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Trump yönetimi küresel tedarik zinciri içinde Çin'in rolünü azaltmaya yönelik çabalarına hız verirken, koronavirüs salgınını idare ediş biçiminden dolayı Beijing'i cezalandırmak için yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendiriyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Çin'e karşı olan tutumunu sertleştirip yeni suçlamalarda bulunan

Başkan Donald Trump, imalat tesislerini yurtdışından tekrar ülke içine getireceği sözünü vermişti. ABD'li yetkililer, koronavirüsün getirdiği ekonomik yıkım ve ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının arttığına dikkat çekerek ABD'nin üretimini ve tedarik zinciri bağımlılığını daha dost ilişkilere sahip olduğu bir ülkeye kayacak olsa bile Çin'den uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

'GİRİŞİMİ HIZLANDIRIYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Enerji, Çevre ve Ekonomik Büyüme bölümünün başında bulunan Keith Krach, "Birkaç yıldır (tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığımızı azaltmak) üzerine çalışıyoruz ancak şimdi bu girişimi hızlandırıyoruz" dedi.

Krach, "Kritik alanların neler olduğunu ve dar boğazların nerede yaşandığını anlamak bence gerekli" diyerek bu konunun

ulusal güvenlik açısından önem taşıdığını ve hükümetin yakında yeni adımlar atabileceğini söyledi.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra kamu kuruluşları, şirketleri tedarik ve imalat işlerini Çin dışına taşımak zorunda bırakacak önlemleri araştırıyorlar. Değerlendirilen önlemler arasında vergi teşvikleri ve sübvansiyonlar da yer alıyor.