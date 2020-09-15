Trump yönetimi, 4 ülkeden sığınmacıları sınır dışı edebilir

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatı Ahilan Arulanantham, Washington yönetiminin, Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudan'dan gelen sığınmacılara uygulanan "Geçici Koruma Statüsü"nü kaldırma kararının daha önce askıya alındığına işaret edere, California eyaletine bağlı Pasadena kentindeki ABD Yargıtay 9. Dairesinin söz konusu askıya alma kararını feshettiğini açıkladı.
Bu fesih kararının Honduras ve Nepallileri de kapsadığına dikkati çeken Arulanantham, ACLU'nun 9. Daire'ye başvuracağını ve alacağı sonuca göre Yüksek Mahkemeye de gideceğini belirtti.
Arulanantham, Honduras, Nepal, Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudan'dan gelenlerin 5 Mart 2021'den önce ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini vurguladı.
Bu arada ACLU'dan yapılan açıklamada, "Kararın yürürlükte kalması durumunda, ülkeleri şiddete ve doğal afetlere gömüldüğü için burada uzun zamandır yaşayanlar geri gönderilebilir. Bu karar, çoğu okul çağında yüz binlerce Amerikalı çocukları olan bu aileleri parçalara ayırabilir." ifadesi kullanıldı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, müttefiklerinden kalıcı ya da en azından geçici başka bir çözüm istemek için yeterli zaman olduğunu kaydetti.
Adalet Bakanlığı da fesih kararını memnuniyetle karşıladı.
California eyaleti Federal Bölge yargıçlarından Edward Chen, Ekim 2018'de ABD yönetiminin Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudanlı sığınmacılara sağlanan "Geçici Koruma Statüsü"nü kaldırma kararını geçici olarak askıya almıştı.
ABD bu ülkeler dışında Suriye, Nepal, Yemen, Honduras, Somali, Güney Sudan dahil 10 ülke vatandaşlarına Geçici Koruma Statüsü sağlıyor.
Söz konusu ülkelerden yaklaşık 400 binden fazla kişinin bu statü altında ABD'de yaşama ve çalışma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor.
Amerikan yönetiminin mart ayında savaş, bulaşıcı hastalık ve doğal afet gibi felaketlere maruz kalan ülke vatandaşlarına, ABD'de yaşamaları ve çalışmaları için verdiği "Geçici Koruma Statüsü"nü bu 4 ülke için kaldırma kararı üzerine, söz konusu statü altında bulunan ilgili ülke vatandaşları Amerikan hükümetine dava açmıştı.
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