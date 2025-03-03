Trump: Yarın büyük bir gün, her şeyi anlatacağım | Dış Haberler

Trump: Yarın büyük bir gün, her şeyi anlatacağım | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Trump, ilk kongre konuşması öncesinde önemli bir duyuruda bulundu.

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Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.

Trump yarın ABD Temsilciler Meclisi'nde Kongre'ye hitap edecek. Bu konuşmada Trump'ın 2025 için önceliklerini özetlemesi bekleniyor.