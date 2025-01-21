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        Haberler Dünya Trump X'teki ilk paylaşımını yaptı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump X üzerindeki ilk paylaşımını yaptı

        ABD Başkanı Donald Trump X'teki resmi başkanlık hesabı POTUS üzerinden ilk paylaşımını yaparak "Amerika geri döndü" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 00:08 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:15
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        Trump X'teki ilk paylaşımını yaptı
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        Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının X'te kullandığı resmi hesabı devralmak oldu.

        ABD başkanlarının X'teki resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında "Amerika geri döndü." ifadesini kullandı.

        Trump paylaşımının devamında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." mesajını verdi.

        Daha önceki başkanlık döneminden bazı görüntülerin de yer aldığı 35 saniyelik bir tanıtım videosuna da yer veren Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi.

        Öte yandan, Beyaz Saray'ın internet sayfasında da Trump'ın, parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ile yine "Amerika geri döndü." yazılı sloganın olduğu bir paylaşım yapıldığı görüldü.

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