Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki mal varlıklarını dondurdu

07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ülkesindeki tüm mal varlıklarını dondurdu. Trump, başkanlık kararnamesiyle bu mal varlıklarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmasını da yasakladı.
Kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edil miştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" deniyor.
Yeni yaptırımların Venezuela Hükümeti üzerindeki etkisinin daha öncekilerden çok daha ağır olacağı belirtiliyor.
Trump bu kararnameyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki istifa baskısını artırmayı amaçlıyor.
Venezuela hükümetinin ABD'de mal varlığı olup olmadığı, varsa ne kadar mal varlığı olduğu ise bilinmiyor.
ABD, Maduro'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımayan 50'yi aşkın ülkeden biri.
Trump yönetimi bunun yerine Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekliyor.
Trump'ın kararnamesi sadece Venezuela Hükümeti'nin ABD'deki mal varlıklarını değil, bu hükümetle iş yapan bireyler, şirketler ve hükümetleri de hedef alıyor.
Karar, Venezuela'nın Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye'dekilere benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.
ABD son iki yıl içinde, Maduro, Venezuela petrol şirketi PDVSA, Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası'na yönelik bir dizi yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD mali sistemine erişimini büyük ölçüde durdurmuştu.
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