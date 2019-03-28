Trump: Venezuela'daki Rus askerlerinin çekilmesi için tüm seçenekler masada

28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya Venezuela'daki askerlerini çekmesi çağrısında bulundu ve bunu sağlamak için "tüm seneneklerin masada olduğunu" söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya çıkmalı" dedi.
Trump bu sözünün ardından gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında da "Göreceğiz, göreceğiz. Tüm seçenekler masada. İyice anlamanız için söylüyorum: tüm seçenekler masada!" diye konuştu.
Geçen Cumartesi günü, Rus Hava Kuvvetlerine ait, 100 Rus askeri taşıyan iki uçak Venezuela'nın başkenti Caracas'a inmişti.
ABD hükümeti, Rus askerlerinin arasında özel kuvvetler mensupları ve siber güvenlik uzmanlarının bulunduğuna inanıyor.
Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen Ocak ayında Washington'da kendisini devlet başkanı ilan eden ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yeniden iktidara gelmesinin meşru olmadığnı savunan Guaido'ya deste vermek için, eşi Rosales ile buluştu.
Pence "ABD, Rus askeri uçaklarının gelişini hoş olmayan bir provokasyon olarak görüyor. Rusya'ya Maduro rejimine verilen tüm desteği kesmeleri, Juan Guadio ile bu yarıküre ve dünyada özgürlük isteyen uluslarla birlik olmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.
Rusya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimine, hem askeri hem de ekonomik bir destek hattı kurmuş durumda.
Ocak ayında iki nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip Rus bombardıman uçağı bölgeye gönderildi.
Ekonomik açıdan Rusya, Venezuela'ya en çok borç veren ülkelerden birisi konumuna gelmiş durumda.
Reuters haber ajansına göre, 2006'dan bu yana verilen borçların miktarı 17 milyar dolara ulaştı.
Maduro, Şubat ayında Rus basınına verdiği bir röportajda "Putin bize her düzeyde destek oluyor ve biz de bu desteği büyük bir memnuniyet ve minnetle kabul ediyoruz" demişti.
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