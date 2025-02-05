Trump ve Netahyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi
Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterisi düzenledi
ABD'nin başkenti Washington'daki gösteri, Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'te görüştükleri esnada gerçekleştirildi.
Birçok sivil toplum örgütünden yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının sallandığı gösteride, "Özgür Filistin”, "Soykırım başbakanı" ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.
AA'nın haberine göre; Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan göstericiler, “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdı.
Protestocular ayrıca Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun tutuklanması çağrısında bulundu.