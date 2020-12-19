Trump ve BAE Veliaht Prensi telefonda görüştü

AA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump'ın Al Nahyan'ı, BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasındaki süreçten dolayı tebrik ettiğini aktaran Deere, iki liderin önemli ikili güvenlik konularını ve birlikte çalışma alanlarını ele aldığını belirtti.

Ayrıca görüşmede, BAE ve ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi ile ekonomilerin normalleştirilmesinin de ele alındığını kaydeden Deere, "İki lider, BAE'nin gelecek yılki World Expo'ya ev sahipliği yapmasını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.