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Trump, Ulusal Tüfek Derneği etkinliğinde Demokratları eleştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, silah edinme yasasının toplu silahlı saldırıların sebebi olmadığını savundu.

Giriş: 15.04.2023 - 01:45 | Güncelleme: ABONE OL
Trump, Ulusal Tüfek Derneği etkinliğinde Demokratları eleştirdi
AA

Trump, İndiana eyaletinde düzenlenen Ulusal Tüfek Derneğinin (NRA) etkinliğinde yaptığı konuşmada, "silah sahiplerinin haklarını savunma ve genişletme" sözü verdi.

Eski ABD Başkanı, Washington'ın Demokrat yönetimini, ruh sağlığı bozuk bireylerin saldırılarını önlemek için yeterli güvenlik önlemi almamakla suçlarken, radikal silah kontrolünü gündemine almasını eleştirdi.

Seçim konuşmasını andıran hitabında, ABD Anayasası'nın ikinci maddesiyle güvence altına alınan silah edinme yasasını "Beyaz Saray'da savunan, en silah yanlısı başkan olmaktan gurur duyduğunu" belirten Trump, "Ve 2024'teki desteğinizle, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak bir kez daha sadık dostunuz ve korkusuz şampiyonunuz olacağım." diye konuştu.

Trump ayrıca, ABD içinde silah edinme hakkını kısıtlamaya çalışan Biden yönetiminin Afganistan'da ağır silahları Taliban yönetimine bırakmasındaki çelişkiye dikkati çekti.

CUMHURİYETÇİLER SİLAH HAKKINDAN YANA

2024 başkanlık adaylığı için yarışacağını açıklayan eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley de NRA konuşmasında silah edinme yasasını destekleyen bir tavır takındı.

Cumhuriyetçi lider Haley, "Anayasal haklarımızdan herhangi birini elimizden almaya çalışırken içimde bir ortağınız olduğunu bilin." ifadesini kullandı.

Başkanlık yarışının bir diğer resmi adayı olan eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, konuşmasında Biden'ı hedefe koyarken, “2020'nin tekrarına ihtiyacımız yok.” diye konuştu.

NRA toplantısına video mesajıyla katılan Florida Valisi Ron DeSantis ise eyaletinde herhangi bir silah kısıtlaması uygulanmasına direndiğini söyledi.

Resmi açıklama yapmada da 2024 başkanlık adayı için adı geçen DeSantis, pazartesi imzaladığı yasayla Floridalıların izinsiz, gizli silah taşıyabilmesinin önünü açmıştı.

Fotoğraf: AA

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