Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yaşanan uçak kazasına dair açıklamalarda bulundu. Kazada kurtulan kimsenin olmadığını duyuran Trump, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yaşanan uçak kazasına dair açıklamalarda bulundu. Kazada kurtulan kimsenin olmadığını duyuran Trump, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Trump ayrıca güvenli hava taşımacılığı için gerekli adımların atılacağını belirtirken uçaktaki Rus sporculara atıfta bulunarak "Uçakta yetenekli insanlar vardı." dedi.
*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir