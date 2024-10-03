Trump Twitter'da Türk bir hesaptan yanlışlıkla oy istedi

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ABD'de Başkan adayları, 5 Kasım Başkanlık Seçimleri'ne giderken paylaşımlarını sıklaştırıyor.

Anketlere göre seçimlerin başa baş geçmesi gerekirken, Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump da, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris de tüm sosyal medya platformlarından seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

Ancak Donald Trump, bu sefer yanlış seçmene ulaştı.

Bir isim benzerliği nedeniyle @amharoficial isimli bir Türk anonim hesabı etiketleyen Trump, şu paylaşımı yaptı:

"Postumu beğendiğin için teşekkür ederim! Sana North Carolina için önemli seçim gelişmeleri göndereceğim. 5 Kasım'da bana oy vereceğinden emin ol!" REKLAM @amharoficial THANK YOU for liking my post!



I’ll send you IMPORTANT ELECTION UPDATES for North Carolina. Make sure you are ready to VOTE FOR DONALD J. TRUMP by November 5th.



Reply #stop to opt-out. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2024 2 bin takipçili @amharoficial hesabı ise şaşkınlığını şu ifadelerle belirtti: "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" Lan noluyor beni niye etiketledi bu https://t.co/lBDFV3Fp8L — Amhar (@amharoficial) October 2, 2024 @amharoficial'ın bu paylaşımı, saatler içinde 60 bin beğeni alarak 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Trump'ın paylaşımına gelen bir yorum ise bu absürt olayı daha da neşelendirdi: "Amerikan vatandaşlığı verirseniz size oy verecek 80 milyon Türk var."