Trump tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı!

HABERTURK.COM / İHA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "ırkçı" söylemler içerdiği gerekçesiyle sert bir tepki aldı. Trump tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bu videoyu kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında “The Villages’taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!” başlığı ile bir video paylaştı.

Trump’a videoda ırkçı söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama “Nazi” ve “Irkçı” diyerek, karşılık verdiği görülüyor.

Başkan Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. Beyaz Saray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Başkan Trump’ın videodaki ifadeleri kesinlikle duymadığı vurgulandı.