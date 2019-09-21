21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Ukrayna'da çalışan oğlu Hunter Biden'ın işlerini soruşturmasını istediği öne sürüldü.
İlk olarak The Wall Street Journal'ın servis ettiği habere göre, 25 Temmuz'da Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapan Trump, Hunter Biden'ın soruşturulmasını istedi. Zelenskiy 20 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı.
Trump'ın ayrıca Zelenskiy'e tam 8 kez Biden soruşturması için kendi avukatı Giuliani ile çalışmasını tavsiye ettiği belirtildi.
Trump'ın Ukrayna'nın gaz şirketinin yönetiminde bulunan Biden'ın soruşturulması karşılığında Zelenskiy'e askeri destek sözü verdiği iddia edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, "Eğer haberler doğruysa, Başkan Trump'ın gücünü kötüye kullanmak ve ülkemizi küçük düşürmek konusunda bir dip noktası yok" ifadelerini kullandı ve iki liderin yaptığı görüşmenin dökümünün yayınlanmasını istedi.
Geçtiğimiz günlerde The Washington Post, bir istihbarat çalışanının Trump'ın yabancı bir liderle yaptığı görüşmeyle ilgili genel müfettişe şikayette bulunduğunu ve görüşmenin 'sıkıntılı' olduğunu söylediğini yazmıştı. Bu liderin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğu düşünülüyor.
TRUMP CEPHESİ NE DİYOR?
Kendisi hakkında bir istihbarat yetkilisi tarafından yapılan 'sıkıntılı konuşma' şikayetiyle ilgili konuşan Başkan Trump, "Bu saçma bir hikaye. O partizan bir muhbir. Bilgisi bile olmaması gerekiyordu. Birçok liderle konuşma gerçekleştiriyorum. Ve bunlar daima uygun konuşmalar" ifadelerini kullandı.
Joe Biden'ın finansal durumunun incelenmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Joe Biden'ın milyar dolarlarına bakmalı. Ama bunu yapmazsınız çünkü o bir Demokrat" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm telefon konuşmalarının ABD istihbarat servislerince dinlendiğinin farkında olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!