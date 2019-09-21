ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Ukrayna'da çalışan oğlu Hunter Biden'ın işlerini soruşturmasını istediği öne sürüldü.

İlk olarak The Wall Street Journal'ın servis ettiği habere göre, 25 Temmuz'da Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapan Trump, Hunter Biden'ın soruşturulmasını istedi. Zelenskiy 20 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Trump'ın ayrıca Zelenskiy'e tam 8 kez Biden soruşturması için kendi avukatı Giuliani ile çalışmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Trump'ın Ukrayna'nın gaz şirketinin yönetiminde bulunan Biden'ın soruşturulması karşılığında Zelenskiy'e askeri destek sözü verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, "Eğer haberler doğruysa, Başkan Trump'ın gücünü kötüye kullanmak ve ülkemizi küçük düşürmek konusunda bir dip noktası yok" ifadelerini kullandı ve iki liderin yaptığı görüşmenin dökümünün yayınlanmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde The Washington Post, bir istihbarat çalışanının Trump'ın yabancı bir liderle yaptığı görüşmeyle ilgili genel müfettişe şikayette bulunduğunu ve görüşmenin 'sıkıntılı' olduğunu söylediğini yazmıştı. Bu liderin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğu düşünülüyor.

TRUMP CEPHESİ NE DİYOR?

Kendisi hakkında bir istihbarat yetkilisi tarafından yapılan 'sıkıntılı konuşma' şikayetiyle ilgili konuşan Başkan Trump, "Bu saçma bir hikaye. O partizan bir muhbir. Bilgisi bile olmaması gerekiyordu. Birçok liderle konuşma gerçekleştiriyorum. Ve bunlar daima uygun konuşmalar" ifadelerini kullandı.

Joe Biden'ın finansal durumunun incelenmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Joe Biden'ın milyar dolarlarına bakmalı. Ama bunu yapmazsınız çünkü o bir Demokrat" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm telefon konuşmalarının ABD istihbarat servislerince dinlendiğinin farkında olduğunu söyledi.