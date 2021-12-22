Trump'tan ABD'de gerilimi artıracak karar

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ABD'de emekli generallerin 'iç savaş' açıklamasının yankıları sürerken eski Başkanı Donald Trump'tan gerilimi artıracak bir karar geldi.

Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News'in haberine göre ülkede 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı Kongre baskınının yıl dönümü olan 6 Ocak’ta Trump bir konuşma düzenleyecek. Eski ABD Başkanı, kongre baskınının yıl dönümünde Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin önünde konuşacak.

ABD'Lİ 3 EMEKLİ GENERAL 'İÇ SAVAŞ' UYARISINDA BULUNMUŞTU

ABD'de 3 emekli general de geçtiğimiz günlerde, 2024 seçimlerinden sonra orduda ayaklanma ve buna bağlı olarak da bir iç savaşı olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Emekli 3 general, 2024 başkanlık seçimlerine vurgu yaparak, sonuçları kabul etmeyen bazı askerlerin ayaklanma yapabileceğini ve bunun sonucunda 'kaosun' ortaya çıkabileceğini belirtmişti. Generaller, kongre baskının yıl dönümünde de olaylar olabileceği konusunda yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.