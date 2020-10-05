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Geçtiğimiz cuma günü koronavirüse yakalandığını açıklayan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından taburcu olacağını açıkladı.

Başkan Trump, "Bugün saat 18.30'da Walter Reed Hastanesi'nden ayrılacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Koronavirüsten korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi olarak gerçekten harika ilaçlar geliştirdik. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Türkiye saati ile gece 1.30'da taburcu olacak.

Öte yandan Beyaz Saray doktorları yaptıkları açıklamada, "Başkan Trump taburcu olabilme kriterlerini karşılıyor. Henüz tehlikeyi tamamen atlatmış değil ama eve gidebilir. Herhangi bir solunum şikayeti bulunmuyor" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağını açıklamıştı.

Meadows, "Doktorlar bugün gün içinde bir değerlendirme yapacak ve ardından Başkan Trump, doktorlarına danışarak bugün taburcu olup olmayacağı konusunda bir karara varacak." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN KOVİD-19'A YAKALANMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.