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        Haberler Dünya Trump'tan TikTok kararı | Dış Haberler

        Trump'tan TikTok kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme kararı uyarınca 18 Ocak'tan sonra yasaklanması beklenen Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili konuştu. Trump "90 günlük erteleme olacak büyük ihtimalle. Bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:47
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        Trump'tan TikTok kararı
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.

        "90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.

        ABD Yüksek Mahkemesi, dün, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.

        Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

        Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

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