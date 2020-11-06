Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı

Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.
Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.
Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.
- "Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi"
Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik." dedi.
Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.
Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.
Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!