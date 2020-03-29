HABERTURK.COM

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Los Angeles'a taşındığını duyan ABD Başkanı Donald Trump, çiftin güvenliğini sağlayan koruma hizmetlerinin masraflarının hükümet tarafından ödenmeyeceğini belirten paylaşımlarda bulundu.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirilmişti. Şimdi Kanada'yı ABD için terk etmişler. Ancak, Amerika onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklamaların ardından açıklamada bulunan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, güvenlik masraflarını kendileri ödeyeceklerini ABD'den böyle bir talepleri olmayacağını belirtti.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Kanada'ya taşınma kararı alan Prens Harry ile Meghan Markle, koronavirüs nedeniyle Los Angeles'a taşınmıştı.

Çiftin, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles´a taşındıkları belirtilmişti.