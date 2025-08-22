Habertürk
        Haberler Dünya Trump'tan olası Putin-Zelenskiy zirvesi açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan olası Putin-Zelenskiy zirvesi açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeyi merakla beklediğini ifade ederken "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 18:12 Güncelleme: 22.08.2025 - 18:12
        Trump'tan olası Putin-Zelenskiy zirvesi açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin, "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

        Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

        Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

