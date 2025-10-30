Habertürk
        Trump'tan Pentagon'a "derhal" nükleer silah testlerine başlama talimatı

        Trump'tan Pentagon'a "derhal" nükleer silah testlerine başlama talimatı

        ABD Başkanı Trump, ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayarak Pentagon'a "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:47
        Trump'tan nükleer silah testlerine başlama talimatı
        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

