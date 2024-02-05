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        Haberler Dünya Trump'tan "Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı, son anda vazgeçti" iddiası

        Trump'tan "Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı, son anda vazgeçti" iddiası

        Eski ABD Başkanı Trump, 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon hakkında bir iddia ortaya attı. Trump, İsrail'in de plana dahil olduğunu ancak Netanyahu'nun vazgeçtiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:13
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        Trump'tan Netanyahu ve Kasım Süleymani iddiası
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon planının bir parçası olduğunu, ancak Binyamin Netanyahu'nun operasyona 2 gün kala vazgeçtiğini iddia etti.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Amerikan Fox News'e konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.

        Foto: AA
        Foto: AA

        "Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler. Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim." şeklinde konuşan Trump, Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

        *Haberin görseleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Binyamin Netanyahu
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