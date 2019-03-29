Trump'tan Mueller'in Rusya raporu sonrası ilk miting: Gizli işbirliği vesvesesi sona erdi

29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasına ilişkin raporunu Kongre'ye sunması sonrası ilk mitingini Michigan'da düzenledi. Trump, raporun onu akladığı yönündeki iddiasını yineledi.
2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran Mueller'in raporunda, Trump'ın seçimler için Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığı ancak Trump'ın adaleti yanılttığı iddiasından aklanmadığı sonucuna varılmıştı.
Başkan Trump, Michigan eyaletindeki Grand Rapids'te düzenlediği 90 dakikalık mitingin yarısına yakını boyunca, acımasız bir dille soruşturma ile dalga geçti.
Trump, "Üç yıllık yalan, karalama ve iftiradan sonra, Rusya şakası sonunda öldü. Gizli anlaşma yapıldığı vesvesesi de bitti" diye konuştu.
ABD Başkanı soruşturma için "Bu, tarihi seçimleri baltalamak ve Amerikan halkının iradesini sabote etmek amaçlı kötü niyetli bir çabadan fazlası değildi" ifadelerini kullandı.
Trump konuşmasında sadece Mueller değil, soruşturmayı kendisine karşı kullanmakla suçladığı Demokratlara ve medyaya da sert bir dille yüklendi.
Demokratlar için "Bunlar hasta insanlar" nitelemesini yapan Trump, "Hesap vermeliler çünkü tüm bunlar hep yalan. Onlar da yalan olduğunu biliyorlar" dedi.
ABD Başsavcısı William Barr, "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" demişti.
Barr, raporda Trump'ın yasadışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna varılmadığını vurguladı.
Trump ise suçsuzluğunun kanıtlandığını söylüyor.
Raporun bulguları, Trump için bir zafer olarak yorumlanırken, Demokratlar ise raporun tam halinin bir an önce paylaşılması çağrısında bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!