Trump'tan miting sahnesinde dikkat çeken dans performansı!

HABERTURK.COM / DHA

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü atlattıktan sonra Florida'da düzenlediği mitingin ardından bu kez de Pennsylvania'da destekçileriyle bir araya geldi.

Mitingde destekçilerine seslendikten sonra, kapanış bölümünde sahnede dans eden Trump'ın dans ettiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Görüntülerde Trump'ın 1978 yılının hit şarkısı Y.M.C.A eşliğinde dans ettiği ve destekçilerini selamladığı görülüyor.

KORONAVİRÜS HASTALARINA: ACINIZI HİSSEDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) hastalarına, "Acınızı hissediyorum, çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" dedi.

Pensilvanya eyaletindeki Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı'nda düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hastalarına seslenerek, "Acınızı hissediyorum çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kendisini 'Süpermen' gibi hissettiğini de vurgulayan Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını söyleyerek, "Bu virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.