ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamış, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde, özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullanmıştı.

Görevinden ayrılmasıyla ilgili bir mektup yayımlayan Mattis ise ABD'nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump'la farklılaştığını ima ederek, "Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasına atıfta bulunarak, kendisini tanımadığını ve görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek ilgi çekmeye çalıştığını belirtirken, ilk açıklamasında övdüğü Mattis hakkında ise "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesinde bulundu.