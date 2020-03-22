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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse ilişkin ülkeler önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup göndererek koronavirüsle mücadele kapsamında işbirliği çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim'in halkını koronavirüsten korumak için gösterdiği çabadan etkilendiğini belirten Trump, işbirliği konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri de Trump'ın Kim'e mektup gönderdiğini doğruladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, iki liderin ilişkilerinin 'özel ve sıkı' olduğunu belirtti. Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Öte yandan, Kuzey Kore'de koronavirüs vakasında rastlanılmadığı söyleniliyor. ABD genelinde ise koronavirüs sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.