Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, telefonla görüşerek Kazımi'yi tebrik etti.

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini bildiren Trump'ın, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ortak çıkarlarının olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın Kazımi'yi Irak halkının reform ve meşru erken seçim taleplerine yanıt vermeye teşvik ettiği belirtildi.