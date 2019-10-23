ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması çok büyük başarı" diye yazdı.

Trump yayınladığı mesajında, "Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması çok büyük başarı. Ateşkes gerçekleşti ve askeri operasyon sona erdi. Kürtler güvende. Yakalanan DEAŞ´lılar da emin ellerde. Saat 11.00´de (TSİ. 18.00) Beyaz Saray'dan bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.