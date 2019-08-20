Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, satın almak istediği, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'la ilgili Twitter mesajında adanın ortasına bir "Trump Tower" fotoğrafı kondurarak "Söz veriyorum bunu Grönland'a yapmayacağım" dedi.
Trump'ın oğlu Eric Trump da tartışmaya katılarak Instagram'da "Sizi bilmiyorum Grönland'ı satın alma konsepti harika" diyerek aynı fotoğrafı "10 yıl sonra Grönland" notuyla paylaştı.
Trump, Pazar günü New Jersey'de yaptığı açıklamada, 2 milyon 160 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan (Avustralya'dan sonra) yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı satın almak istediğini doğrulamış ve "Böyle bir konsept gelişti… Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" demişti.
Donald Trump'ın gelecek ay Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etmesi ve Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla yapacağı görüşmeler sırasında, Kuzey Kutup Bölgesi'nin statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.
Grönland Dışişleri Bakanı Anne Lone Bagger Trump'ın adayı satın alma projesi için "Yatırıma, iş yapılmasına hazırız ama satılık değiliz" demişti.
Eski ABD Başkanlarından Harry Truman, 1946'da Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.
Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini, ilkbaharda bir yemekte konuklardan birinin Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinden sonra gündeme getirdiği belirtiliyor.
Trump'ın, Beyaz Saray'daki danışmanlarına konuyu araştırmaları yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı.
ABD Başkanı'nı sadece 55 bin kişinin yaşadığı adanın doğal kaynakları ve jeopolitik öneminin cezbettiği bildiriliyor.
Trump'ın ayrıca 1867'de Rusya'dan Alaska'nın 7,2 milyon dolara satın alınması gibi bir siyasi miras bırakmak isteyebileceği söyleniyor.
Grönland, ABD için askeri açıdan stratejik bir konumda yer alıyor. Amerikan ordusunun adanın kuzeybatısında bir üssü var. ABD, Thule Hava Üssü'nü Kuzey Amerika'ya yönelik balistik füze tehdidine karşı kullanıyor.
Danimarka 18'inci yüzyılın başlarından beri egemenlik kurduğu Grönland'ı 1953'te resmen topraklarına katmıştı.
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