ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için miting düzenleyip, eyaletteki Cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğun kaderini belirleyecek Georgia eyaletindeki ikinci tur oylama öncesinde Trump, Cumhuriyetçi adaylar David Perdue ve Kelly Loeffler'e destek vermek üzere eyalete gitti. Trump, burada yaptığı konuşmada, "Birçok kişi, arkadaşlarım, 'başkanlık seçiminden dolayı öfkeliyiz, sandığa gitmeyelim' diyor. Bunlar benim arkadaşlarım, çok iyi insanlar. Bu neredeyse bir protesto gibidir. Ama bunu yaparsanız, radikal sol kazanacak. Bu benim içgüdüm. Evet, bu kadar oy çalındığı, bizden alındığı için öfkelisiniz. Bunu yapamayız. Aslında tam aksini yapmamız gerekir." dedi.
Başkanlık seçiminde yolsuzlukların yaşandığını ve seçimin kendisinden çalındığını ifade eden Trump, seçimle ilgili davaları devam ederken partisinin aynı zamanda Georgia seçimlerinin ikinci turuna da hazırlanması çağrısında bulundu. Başta Cumhuriyetçi Vali Brian Kempt olmak üzere eyaletteki Cumhuriyetçi siyasileri eleştiren Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 13 bin oyla rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı kaybettiği Georgia başkanlık seçim sonuçlarına karşı itirazlarında, partisinin kendisine gerekli desteği vermediğini söyledi.
Amerikan medyasında gün içinde, Trump'ın Kemp'e eyalet vekillerini ikna edip Seçiciler Kurulu üyelerinin kendileri tarafından seçilmesini sağlamasını ve gıyabi oylara yönelik inceleme başlatmasını istediği, Kemp'in de bunu reddettiği iddia edilmişti. Georgia yasalarına göre, Kongre seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50 ve üstü oy alamaması durumunda seçim ikinci tura gidiyor. 3 Kasım'da yapılan seçimde mevcut senatörler Cumhuriyetçi Perdue ve Loeffler gerekli oyu alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
Eğer, Perdue ve Loeffler bu sefer Demokrat Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı seçimi kaybederlerse Cumhuriyetçiler Senatodaki çoğunluğu Demokratlara kaptırmış olacak. Senatodaki 100 sandalyeden 50'si Cumhuriyetçilerin, 48'i ise Demokratların elinde. Georgia'yı Demokratlar kazanırsa Senatoda durum eşitlenecek ve Başkan Yardımcısının oyu ile iktidardaki parti çoğunluğu elde etmiş olacak.
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