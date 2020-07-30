Trump'tan Demokratlar'ın yönetimindeki bir ABD için"Venezuela" benzetmesi

Trump, Teksas eyaletinde bir petrol üretim merkezini ziyaret ederek, enerji alanında atacakları adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Demokratlar'a yüklendi.
Demokratlar'ın ABD'nin enerji sektörünü yabancı güçlerin eline vermeye çalıştığını öne süren Trump, "Ben başkanınız olduğum müddetçe, kimsenin Amerikan enerjisini saf dışı bırakmasına izin vermeyeceğim. Demokratlar'ın yapmak istediği bu." dedi.
Trump, Amerikan enerji çalışanlarının da haklarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Önceki yönetim döneminde ABD'nin enerji endüstrisi pervasız ve aralıksız bir savaş altındaydı ancak ben başkanlık koltuğuna oturduğum gün Amerikan enerjisine karşı savaşı bitirdik ve aşırı solun Amerikan enerji çalışanlarına yönelik tacizini durdurduk." ifadesini kullandı.
Konuşmasının sonunda ABD'nin güney sınırında boru hattı ve tren yolu altyapısı için 4 izin imzalayacağını belirten Trump, "Bunlar büyük şeyler. İmzalayacağım iki izin, Teksas ham petrolünün, Meksika'ya ihraç edilmesine olanak tanıyacak." dedi.
- "Demokratlar, ülkemizi sevmiyor"
Trump, Demokratlar'ın enerji politikalarına da sert eleştiride bulunarak, "Demokratlar'ın ideolojisi Venezuela ile aynı, biz de başka bir Venezuela olabiliriz. Venezuela bir zamanlar dünyanın en zengin ülkesiydi, en büyük petrol rezervlerine sahipti. Şimdi suları, ilaçları, gıdaları yok. Bu bizim de başımıza gelebilir." diye konuştu.
Demokratlar'ın sadece enerji sektörünü değil, ülkenin tamamını mahvetmek istediğini belirten Trump, şunları kaydetti:
"(Demokratlar) Bu insanlar hasta. Ciddi sıkıntıları var, ülkemizi hiçbir şekilde sevmiyorlar. Amerikan yaşam tarzına saygıları yok. Ülkemizin yüzde 95'i ülkemizi, ulusal marşımızı, bayrağımızı seviyor. Radikal solcular her şeyi yırtıp atmak istiyor. Onların tüm Amerikan değerlerini yok etmek istediğine inanmak güç. Yaşamımızdan dinin her izini silmek istiyorlar. Çocuklarımızın beynini yıkamak, polis teşkilatlarımıza verilen fonu kesmek istiyorlar. Bu olmayacak."
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