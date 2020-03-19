AA

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası'nı sadece ` Çin Virüsü´yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.