Trump'tan Almanya'ya tehdit!

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamasında, " Almanya'daki askerlerimizin sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Almanya Büyükelçisi Trump'ın sözlerine, "Almanya'daki ABD askerleri Almanya'yı korumak için değil, transatlantik ilişkilerin güvenliği için bulunuyor" şeklinde yanıt verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedilmişti.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Trump'ın talimatıyla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 askerin çekileceği belirtilmişti.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor.