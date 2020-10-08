Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.