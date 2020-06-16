Reuters

Trump yönetimi dünyanın en büyük ekonomisini tekrar hayata döndürme çabaları dahilinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı planı değerlendiriyor.

Bloomberg News'te konuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, planın Ulaşım Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk versiyonunda, paranın büyük kısmının yollar ve köprüler gibi altyapı çalışmaları için kullanılmasının öngörüldüğü, ancak 5G kablosuz altyapı ve kırsal kesim geniş band için de fon ayrıldığı belirtildi.