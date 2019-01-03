Trump: Suriye'den çekilme için zaman dilimi vermedim

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Suriye'den "bir süre sonra" çekileceğini ve bununla birlikte "Kürt savaşçıları korumak istediğini" söyledi. Aynı zamanda hiçbir zaman "Çekilme için bir zaman dilimi vermediğini" ifade etti.
19 Aralık'ta bir Tweet atarak IŞİD'le savaşın bittiğini duyuran Trump, 20 Aralık'ta da "eve dönme zamanı" açıklaması yapmıştı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075718191253504001
Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen resmi açıklamalar zaman belirtmemekle birlikte, çekilmenin başladığını duyuruyordu.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders 19 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada "[IŞİD'le] Mücadelenin bir sonraki aşamasına geçiş için ABD birliklerinin eve dönüşünü başlattık" demişti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White da aynı gün yaptığı açıklamada "Suriye'deki ABD askerinin eve dönüş sürecini başlattık ve operasyonun bir sonraki aşamasına geçiyoruz" demişti.
Süreçle ilgili bilgiyi, Reuters'a konuşan ve isminin verilmesini istemeyen ABD'li bir yetkili vermiş, Suriye'de bulunan tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içinde ülkeden çıkacağını duyurmuştu.
"ABD askerleri de, IŞİD'e yönelik son operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Suriye'den çekilmeye başlayacak. Sürecin 60 ile 100 gün arasında tamamlanması bekleniyor" demişti.
Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı, Pentagon yetkilileri ve bazı Cumhuriyetçi Senatörler tarafından "Sahadaki Kürt savaşçıları yarı yolda bıraktığı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1079724622868819973
Aralık sonunda çekilmenin "yavaşça" olacağını yine Twitter üzerinden duyuran Trump, eleştiriler karşısında Cumhuriyetçi Senatör Linsdey Graham'ı nasıl ikna ettiği sorusuna da "Hiçbir zaman acele edeceğimi söylemediğimi belirttim" yanıtını vermişti.
1 Ocak'ta New York Times'ta yayımlanan bir haberde de, Trump'ın yaklaşık 2000 Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesi için orduya 4 aylık bir süre verdiği yazılmıştı.
Kürt savaşçılar olarak kastedilen, Suriye'nin yaklaşık dörtte birini kontrol eden Halk Savunma Birlikleri (YPG). ABD'nin askerleri Suriye'nin kuzeydoğusunda, YPG kontrolündeki bölgede üslenmiş durumda. Pentagon, 2014'ten beri IŞİD'le savaşında YPG'yi sahadaki gücü olarak kullanıyor ve yakın işbirliği yapıyor.
ABD'nin Suriye'deki varlığı ve YPG'yle işbirliği yapılmasını destekleyen Savunma Bakanı James Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, görevlerinden istifa etmişti.
Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'ye verilen Amerikan desteğine itiraz ediyor.
Kasım ayından bu yana Menbiç ve Fırat'ın doğusunda YPG'ye yönelik operasyonun çok kısa zaman içinde başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'la 14 Aralık'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.
Amerikan ve Türk basınına konuşan yetkililere göre, Trump çekilme kararını bu görüşmenin ardından aldı.
Trump'ın çekilme kararının ardından Erdoğan, YPG'ye yönelik operasyonun ertelendiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump'la 14 Aralık'ta yaptığı görüşmede, Trump'ın "IŞİD'i siz temizler misiniz?" diye sorduğunu, kendisinin de olumlu yanıt verdiğini söylemiş, "Önümüzdeki aylarda Suriye'de hem PKK/PYD örgütlerini hem DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekât tarzı izleyeceğiz" demişti.
NYT: Trump Suriye'den çekilme için aylar tanıyabilirTrump Suriye tweetinde sordu: ABD, Orta Doğu'nun polisi olmak ister mi? Pentagon: Koalisyon IŞİD kontrolündeki bölgeyi kurtardı ama IŞİD'le mücadele sona ermedi Orta Doğu'yu 2019'da ne bekliyor?
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