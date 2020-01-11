11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesindeki zamanlamaya ilişkin bir soruya cevap veren Trump, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planı yaptığını savundu.
Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesi onayını vermesi özellikle Demokrat kesimde tepkilere neden olmuş, ABD'nin bu saldırı ile yeni bir savaşa sürükleneceği endişesi dile getirilmişti.
Trump yönetimi ise, Süleymani'nin, ABD'ye karşı "acil bir tehlike oluşturduğu" sebebiyle öldürüldüğünü savunmuştu.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamış, daha sonra Irak'taki bazı ABD askerlerinin bulunduğu üslere balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti.
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