"Donald Trump kızı Ivanka'yı korumayabilir"

Trump soruşturması ile ilgili flaş iddia: Ivanka'yı korumayabilir

HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni yazar Mary Trump, amcasının yolsuzluk soruşturmasında kendi çıkarı için kızı Ivanka'yı 'korumayı bırakabileceğini' söyledi.

Pazar günü MSNBC'ye konuşan Mary Trump, Trump şirketlerine yönelik açılan yolsuzluk soruşturmasında Donald Trump'ın çocuklarına kalkan olmak gibi bir çaba sarf etmeyeceğini söyledi.

Mary Trump, "Donald çocuk kartını evlatlarını korumak için kullanmıyor. Bunu kendini korumak için yapıyor çünkü çocuklarının gerçekten de kendisine zarar verici bilgilere sahip olduğunu biliyor" dedi.

Mary Trump, kızı Ivanka'nın şu aşamada "uzun vadede ona neyin yardımcı olacağına" dair bir "hesap" yaptığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Mary Trump, "Ivanka işlerin doğru tarafında olması gerektiğini biliyor. Yoksa babasının müttefiki olarak kalmaya devam edecek ve bunun nasıl sonuçlanacağını görmek zorunda kalacak. Çok kötü bir durumda çünkü Donald'ın gerekli olduğunu hissederse onu korumayı bırakacağını anlayabiliyor. Donald, bunun kendi çıkarına olduğuna inanıyorsa, herkesi ortada bırakabilir. Bunun kendisine yardımcı olacağına inanıyorsa, yapabilir. Çünkü tek umursadığı bu" dedi.

Mary Trump ayrıca Ivanka Trump'ın Amerikan halkının "hak ettiği" ve 6 Ocak paneliyle gönüllü olarak işbirliği yapması gerektiğine dair bilgilere sahip olduğunu söyledi.

IVANKA TRUMP İFADE İÇİN ÇAĞRILMIŞTI

Geçen hafta, Seçim Komitesi Ivanka'dan 6 Ocak'taki kongre baskınına ilişkin gönüllü olarak işbirliği yapmasını istedi. Komitenin başkanı Bennie Thompson, bir mektupta Ivanka Trump'ın ayaklanma sırasında babasıyla doğrudan temas kurduğunu ve elindeki bilgileri paylaşmasını söyledi.

Ayrı bir gelişmede de, New York Başsavcısı Letitia James Donald Trump, Ivanka ve Donald Jr.'ı Trump şirketlerine yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ifade vermesi için yasal işlem başlattı.