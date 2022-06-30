Trump soruşturması: İfade veren eski Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın Kongre baskınına giden taraftarların silahlı olduğunu bildiğini söyledi
6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın, destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi. Donald Trump'ın "Onlar bana zarar vermek için burada değil" dediği aktarılıyor.
6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın, destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi.
İfade veren Cassidy Hutchinson, Trump ve tepe yönetimin şiddet olayları yaşanabileceğinin farkında olduklarını da savundu.
Bu bilgeye rağmen Trump'ın katıldığı mitingin engellenmediği, dahası silahlı Trump taraftarlarının mitinge katılmasına izin verildiği de ifade ediliyor.
Donald Trump'ın "Onlar bana zarar vermek için burada değll" dediği aktarılıyor.
İfadesi büyük ses getiren Hutchinson Trump'a yakın çalışan, Beyaz Saray görevlilerinden biriydi.
Söz konusu Kongre baskınına giden süreçte seçimi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, oyların çalındığını iddia ediyordu. Ancak bu iddiasına bir kanıt ortaya koyamamıştı.
Kongre baskını öncesi Beyaz Saray yakınındaki mitingde konuşma yapan Trump'ın, taraftarları ile Kongre'ye gitmek istediği ve Gizli Servis tarafından engellendiği de ifade edildi.
Başkanlık aracında Trump'ın direksiyona müdahale etmek istediği ve Gizli Servis ajanlarının kendisini durdurduğu da kaydedildi.
Bu tartışmaya ilişkin duyduklarını aktaran Cassidy Hutchinson, Trump'ın "Kahrolsun, ben ABD Başkanı'yım" dediğini de iddia etti.
Gizli Servis'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıntılara girilmedi ve komite ile "gün yüzüne suçlamalara" ilişkin işbirliği yapılacağı kaydedildi.
'İşler çok, çok kızışabilir'
6 Ocak komitesi, Donald Trump ile Kongre baskını arasındaki bağlantıları araştırmak üzere bir araya geldi.
Ancak Meadows'un bu öngörüsüne karşın, Beyaz Saray önünde yapılan mitinge silahlarla gelindiği bilgisi karşısında, kayıtsızca "Eee başka ne var?" dediği iddia edildi.
Hutchinson, silahlı taraftarların Gizli Servis tarafından kurulan dedektörlere takılması karşısında ise Trump'ın güvenlik bariyerlerinin kaldırılması talimatını verdiğini ifade etti.
'Trump için yıkıcı bir resim çizdi'
Cassidy Hutchinson'ın Donald Trump'ın defalarca "Onlar bana zarar vermek üzere burada değiller" dediğini öne sürdü.
Donald Trump ise bu ifade sırasında kendi sosyal medya mecrası Truth üzerinden, "Konuşmamı izlemek isteyen silahlı kişilere izin verilmesini istemedim veya talep etmedim. Böyle bir şeyi kim ister? paylaşımını yaptı.
Hutchinson, dönemin Adalet Bakanı William Barr'ın seçimlerde hile olduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini öğrendiği an Trump'ın, yemek yediği tabağı duvarda kırdığını da öne sürdü.
BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Hutchinson'ın ilk elden tanıklığa dayanan ifadesinin boşlukları doldurduğu ve "Trump için yıkıcı bir resim çizdiği" yorumunu yaptı.
6 Ocak Komitesi kimlerden oluşuyor?
ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.
Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor.
Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.
Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.
Duruşmalar sonrası üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.
ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Trump soruşturması: İfade veren eski Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın Kongre baskınına giden taraftarların silahlı olduğunu bildiğini söyledi/trump-sorusturmasi-ifade-veren-eski-beyaz-saray-calisani-donald-trump-in-kongre-baskinina-giden-tara-3473373
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!