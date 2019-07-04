04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Donald Trump'ın sağlık durumu, önceki gün ABD'de yaşanan sıradışı hareketlilik nedeniyle gündeme geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü basında 'acil durum' olarak yer bulurken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü ya da öldürüldüğü iddiaları gündeme oturdu. Twitter'ı aktif olarak kullanıdğı bilinen Trump'ın o akşam hiç tweet atmaması da iddiaları iyice alevlendirdi. Rusya'da da Putin'in toplantılar düzenlediğini öğrenen bazı kullanıcılar işi abartarak UFO'ların Dünya'ya geldiğini bile iddia etti. Bazı sosyal medya platformlarında Trump'ın suikaste uğradığına dair paylaşımlar yapılırken haberlerin "fake news" yani sahte haber olduğu anlaşıldı ve konuya ilişkin Beyaz Saray'dan cevap geldi.
ABD'DEKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENİNİ PENCE'İN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
AA'nın haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.
Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.
DONALD TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Beyaz Saray'da yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri 'acil durumun' Trump'ın sağlığıyla ilgili olup olmadığıyla ilgiliydi. Beyaz Saray içerisinden kaynaklar gazetecilere yaptıkları açıklamada konunun Trump'ın ve Pence'in sağlığıyla ilgili olmadığını ifade etti.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2019
Trump'ın gün içerisinde Washington'da olacağı ve planlanmış hiçbir programının olmadığı ifade edildi. Twitter'ı kullanma sıklığıyla bilinen ABD Başkanı, son saatlerde yaklaşan 4 Temmuz kutlamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
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