New York Times'ın aktardığı habere göre, ABD Somali'de bulunan tüm askerlerini geri çekme kararı aldı.
ABD Başkanı Trump, görevinin son günlerinde kritik kararlar almayan devam ediyor. Başkanlık dönemi boyunca 'sonu gelmeyen savaşı durdur' diyerek birçok ülkedeki ABD askerini geri çeken Trump, Somali'de bulunan ve yaklaşık 700 kişiden oluşan asker grubunu da ülkeye geri çağırma kararı aldı.
Pentagon yaptığı duyuruda, neredeyse tamamının eğitim ve terörle mücadele misyonlarını yürüttüğü ve çoğu Özel Harekat Birliği olan askerlerin 15 Ocak'a kadar ayrılacağını duyurdu. Bu Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından beş gün önceye denk geliyor.
Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, askerlerin çoğunun yakınlardaki Kenya'ya "yeniden konumlandırılacağını" söyledi.
ABD askerleri Somali'de, yerel güçlerin El Kaide bağlantılı El Şebab isyanını yenmesine yardım etmek için bulunuyordu.
Haberde Somali'de bulunan CIA görevlileri ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeden ayrılıp ayrılmayacağının kesinleşmediği aktarıldı.
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