Amerika'nın NBC kanalında yayınlanan "Saturday Night Live" programı,yayınlanan son bölümünde dünyanın Donald Trump olmadan nasıl olacağı canlandırıdı. Skecin ismi ise "Mükemmel Hayat" oldu.

Skeçte Trump'ın başkan olmadığı bir dünyanın nasıl olacağı anlatıldı.

Ünlü aktör Alec Baldwin'in Trump'ı canlandırdığı skeçte 2016 ABD Başkanlık seçimini Hillary Clinton'ın kazandığı kurgulandı. Buna göre, Trump'a yakın isimlerin hiçbiri yargılanmamış ya da istifa etmemiş olacak ve First Lady Melania Trump boşanmış olacaktı.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Pazar sabahı twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, skece sert bir tepki gösterdi.

"Gerçek skandal NBC gibi kanalların Demokrat yanlısı programların saat saat tek taraflı yayın yapmasıdır. Haksızlık yapılan haberler ve Demokrat reklamlarından başka bir şey değil. Mahkemeye taşınmalı. Sadece kötüleme ve küçük düşürme" yorumunda bulundu.