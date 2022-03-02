Trump: Rusya'nın işgal girişimi 'Holokost'

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Trump, Fox Business televizyonunda katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya "Bu insanları öldürmeyi bırak." çağrısı yapan Trump, çatışmanın durması için bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

Trump'ın "Rusya ile hemen şimdi bir şeyler yapılabilir" demesinin ardından gazeteci Bartiromo ona 'çözümün ne olduğunu' sordu.

Trump ise "Pekala, bir anlaşma yapmalısın. Bu insanları öldürmeyi bırakmaları gerekiyor. Bu insanların hepsini öldürüyorlar ve bunu durdurmaları gerekiyor ve şimdi durdurmaları gerekiyor." yanıtını verdi.

Trump, "Şu anda Rusya, ABD'ye gerektiği saygıyı duymuyor. Bilmiyorum neden çözüme yönelik hiçbir şey yapmıyorlar? Bu bir Holokost. Olanlar korkunç. Her gece televizyonda yaşananlara tanıklık edip onları görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmayacağının kararını NATO'nun kendisinin vereceğini belirten Trump, "Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimali 6 ay öncesine göre çok daha fazla." diye konuştu.