Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump-Putin zirvesi öncesi bir oteldeki yazıcıda hassas belgeler unutulmuş | Dış Haberler

        Trump-Putin zirvesi öncesi bir oteldeki yazıcıda hassas belgeler unutulmuş

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki tarihi Alaska zirvesi öncesinde Trump yönetiminden bir görevlinin görüşmeye yönelik bilgiler içeren hassas belgeleri bir otelin yazıcısında unuttuğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 17:18 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaska zirvesi öncesi bir yazıcıda hassas belgeler unutulmuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan tarihi zirveden iki saat önce Alaska'daki bir otelin ortak yazıcısında hassas hükümet bilgileri içeren ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri bulundu.

        İki dünya liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiği Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne arabayla 20 dakika mesafedeki Anchorage'da bulunan Hotel Captain Cook'un yazıcısından; bir program, hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve bir öğle yemeği menüsü içeren sekiz sayfa çıktı.

        Hotel Captain Cook'ta kalan üç misafir sayfaları zirvenin başlamasından iki saat önce buldu. Kağıtları kimin bıraktığı belli değil.

        REKLAM

        Sayfalarda ne yazıyor?

        İlk beş sayfa, katılımcılar, yerler ve saatler de dahil olmak üzere günün olaylarının sırasını içeriyor. Putin ve Rus yardımcılarının isimlerinin altında her bir ismin telaffuzu yer alıyor. Dosyada Rusya Devlet Başkanı'nın isminin altında "POO-tihn" yazıyor.

        Sayfalarda ayrıca hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve Trump'ın Putin'e vermeyi planladığı "Amerikan Kel Kartalı Masa Heykeli" olarak tanımlanan bir hediye de yer alıyor.

        Altıncı sayfada bir öğle yemeği oturma planı görülüyor. İki dünya lideri masanın ortasına oturtulmuş, her iki yanlarında da Trump için altı, Putin için beş olmak üzere kendi yetkilileri yer alıyor.

        Oturma planında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Elçisi Steve Witkoff yer alıyor. Putin'in grubunda ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Savunma Bakanı Andrey Belousov yer alıyor.

        Yedinci sayfada daha sonradan iptal edilen öğle yemeğinin menüsü yer alıyor. İlk yemekte şampanya soslu yeşil salata ve biberiye limon tereyağlı ekşi mayalı ekmek sunuluyor. Ana yemekte ise brendi karabiber soslu fileminyon ya da pisi balığı Olympia seçeneklerinden biri sunuluyor. Belgeler, tereyağlı çırpılmış patates ve kavrulmuş kuşkonmazın garnitür olarak sunulmasının planlandığını, tatlı olarak da dondurmalı créme brulé'nin düşünüldüğünü gösteriyor.

        Son belge, menünün stilize edilmiş bir kopyası gibi görünen bir şeyi gösteriyor. En üstte şöyle yazıyor: "Ekselansları Vladimir Putin onuruna öğle yemeği."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa