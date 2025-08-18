Trump-Putin zirvesi öncesi bir oteldeki yazıcıda hassas belgeler unutulmuş

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan tarihi zirveden iki saat önce Alaska'daki bir otelin ortak yazıcısında hassas hükümet bilgileri içeren ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri bulundu.

İki dünya liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiği Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne arabayla 20 dakika mesafedeki Anchorage'da bulunan Hotel Captain Cook'un yazıcısından; bir program, hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve bir öğle yemeği menüsü içeren sekiz sayfa çıktı.

Hotel Captain Cook'ta kalan üç misafir sayfaları zirvenin başlamasından iki saat önce buldu. Kağıtları kimin bıraktığı belli değil.

Sayfalarda ne yazıyor?

İlk beş sayfa, katılımcılar, yerler ve saatler de dahil olmak üzere günün olaylarının sırasını içeriyor. Putin ve Rus yardımcılarının isimlerinin altında her bir ismin telaffuzu yer alıyor. Dosyada Rusya Devlet Başkanı'nın isminin altında "POO-tihn" yazıyor.

Sayfalarda ayrıca hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve Trump'ın Putin'e vermeyi planladığı "Amerikan Kel Kartalı Masa Heykeli" olarak tanımlanan bir hediye de yer alıyor.

Altıncı sayfada bir öğle yemeği oturma planı görülüyor. İki dünya lideri masanın ortasına oturtulmuş, her iki yanlarında da Trump için altı, Putin için beş olmak üzere kendi yetkilileri yer alıyor. Oturma planında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Elçisi Steve Witkoff yer alıyor. Putin'in grubunda ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Savunma Bakanı Andrey Belousov yer alıyor. Yedinci sayfada daha sonradan iptal edilen öğle yemeğinin menüsü yer alıyor. İlk yemekte şampanya soslu yeşil salata ve biberiye limon tereyağlı ekşi mayalı ekmek sunuluyor. Ana yemekte ise brendi karabiber soslu fileminyon ya da pisi balığı Olympia seçeneklerinden biri sunuluyor. Belgeler, tereyağlı çırpılmış patates ve kavrulmuş kuşkonmazın garnitür olarak sunulmasının planlandığını, tatlı olarak da dondurmalı créme brulé'nin düşünüldüğünü gösteriyor. Son belge, menünün stilize edilmiş bir kopyası gibi görünen bir şeyi gösteriyor. En üstte şöyle yazıyor: "Ekselansları Vladimir Putin onuruna öğle yemeği."