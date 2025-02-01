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        Haberler Dünya Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi | Dış Haberler

        Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:58
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        Trump: Putin'le konuşacağım
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        Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.

        Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

        Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

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        #trump
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